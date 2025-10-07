Reprodução/ Instagram @hungria_oficial Hungria

Após ganhar alta hospitalar, o cantor Hungria, de 34 anos, foi liberado, nesta terça-feira (7), pela equipe médica que o acompanha para retomar os compromissos artísticos, incluindo os shows.

A equipe dele, inclusive, antecipou quais serão as próximas apresentações feitas por ele. A primeira será nesta sexta-feira (10), no interior de São Paulo. Já a segunda ocorrerá no interior de Minas Gerais, no próximo sábado (11).





"Hungria está liberado para voltar à sua agenda de shows. Então, essa semana a gente se encontra dia 10 (sexta), em Jaboticabal-SP, e dia 11 (sábado), em Arcos-MG", diz o comunicado, publicado no perfil oficial do artista.

No último domingo (5), Hungria recebeu alta. O rapper passou três dias internado no Hospital DF Star, em Brasília. Inicialmente, a suspeita era de que ele tivesse sido intoxicado por bebidas alcoólicas com metanol.

Contudo, os laudos negaram essa possibilidade, conforme informado pela Polícia Civil do Distrito Federal ao iG Gente.

"De acordo com os peritos, não foi detectada a presença de metanol nas amostras analisadas. Os exames também apontaram que o teor de álcool anidro está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA)", disse a corporação.

Ao retornar para a casa, o cantor agradeceu os profissionais da saúde que o auxiliaram durante a internação. "Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida e este dia. Sou grato a toda a equipe do Hospital DF-STAR e, em especial, ao Dr. Leandro Machado, que cuidou com dedicação da minha recuperação", contou na ocasião.

"Meu muito obrigado também a todos os fãs, amigos e familiares que, com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força. Hoje é um dia de vitória e gratidão", finalizou.

