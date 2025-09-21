Reprodução/Instagram JP Mantovani

O modelo, ex-participante dos realities A Fazenda e Power Couple, JP Mantovani morreu neste domingo, 21, aos 46 anos, após sofrer um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do artista por meio de uma publicação nas redes sociais.

"É com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J. P. Mantovani. Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informações adicionais. Agradecemos a compreensão e o respeito."

A emossora Record,também lamentou a morte de JP por meio de um comunicado enviado à imprensa. "Com muita tristeza a RECORD recebeu a notícia da morte trágica de JP Mantovani, nesta madrugada aos 46 anos. O modelo participou de diversos programas na emissora, entre eles A Fazenda 8, Power Couple Brasil e, recentemente, foi competidor no Game dos 100. Nossos mais sinceros sentimentos a toda a família, em especial sua esposa Li Martins, aos amigos e fãs."





Suas últimas publicações, inclusive, mostram o encontro com motocilistas. Nas redes sociais, ele sempre compartilhou sua paixão por motos. Em um dos post, ele aparece montado no veículo. "Que sejamos livres , loucos , leves e felizes!!🤘🏻💥🔥", escreveu na ocasião.



Ele ficou conhecido por ter participado da 8ª temporada do reality show A Fazenda, em 2015. Ele também esteve no Power Couple Brasil 5, em 2021, e no Game dos 100, neste ano.

Mantovani era marido de Li Martins, cantora que integrou o grupo Rouge. Eles têm uma filha, Antonella, de 8 anos e se casaram em maio deste ano, após 10 anos juntos. A família ainda não divulgou detalhes sobre o velório.











