Reprodução/ Instagram @limartinsoficial Lí Martins abatida em vídeo após perda do marido

Lí Martins, de 41 anos, comoveu os internautas na quinta-feira (2), quando usou as redes sociais para anunciar que estava voltando a cantar em meio ao luto da perda de JP Mantovani. O marido da artista morreu na Marginal Pinheiros, em São Paulo, no dia 21 de setembro.



Assista:

"Entre lágrimas e notas, vou tentando lidar com a falta. A saudade dói, mas também revela o tamanho do amor que vivemos. Sempre quis cantar essa música e a letra nunca fez tanto sentido como agora", começou ela no Instagram, rede na qual soma um milhão de seguidores.





'"Ah se eu pudesse” fala de um amor puro, genuíno sentido nos gestos mais simples, nos pequenos detalhes, com tamanha profundidade que jamais pensei que um dia pudesse sentir. Renata Fausti, Neusa Faustin Oliveira e Anna Lu traduziram, antes mesmo de nos conhecermos, o que hoje eu queria cantar com alegria e não em lágrimas, mas é assim que vou me curando", acrescentou.

Em seguida, a ex-integrante do Rouge ressaltou que continuaria amando o marido "para sempre" e pontuou que queria que ele estivesse ao lado dela para ouvi-la entoando os versos da canção.

"Ah, meu amor… só Deus sabe o quanto queria você do meu lado agora. Cantaria essa música de outra forma. Esteja onde estiver. Serei eternamente grata por tudo e por tanto que vivemos juntos nesses 10 anos. Te amo para sempre", desabafou.

Saiba mais

João Paulo Mantovani, de 46 anos, tem ganhado várias homenagens póstumas de famosos da classe artística. O marido de Lí Martins, de 41, morreu na madrugada de domingo, dia 21 de setembro, após ter sofrido um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.

Na ocasião, ele acabou colidindo a motocicleta com um caminhão. Ele deixou uma filha, a pequena Antonella, de 8 anos. O funeral de Mantovani não foi aberto ao público. Dessa forma, apenas amigos próximos e familiares participaram da cerimônia fúnebre.