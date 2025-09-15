Instagram/Reprodução/@ddlovato Demi Lovato anuncia novo álbum para outubro

Demi Lovato divulgou nesta segunda-feira (15) o lançamento de seu novo álbum de estúdio. Intitulado It’s Not That Deep, o projeto será disponibilizado no dia 24 de outubro e marca o nono trabalho da carreira da artista norte-americana.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais, onde Demi afirmou que o álbum reflete seu atual momento profissional e pessoal.

A cantora destacou que está satisfeita com o resultado do trabalho e convidou os fãs a participarem da pré-venda.

Na mesma publicação, a artista revelou a capa oficial do projeto e divulgou um vídeo curto dos bastidores do ensaio fotográfico.

A arte de capa apresenta Demi Lovato dentro de um saco de lavanderia, cercada por várias pessoas. De acordo com a cantora, o conceito buscou transmitir a sensação de estar em meio ao caos.

Demi descreveu a arte como sua “capa dos sonhos” e agradeceu à equipe responsável pela criação.

Ao longo de quase duas décadas de carreira, a cantora explorou diferentes sonoridades em seus projetos. Iniciou no pop rock em 2008, migrou para o pop no início dos anos 2010, experimentou influências de R&B em 2017 e retomou as raízes roqueiras em 2022.

Mais recentemente, apostou em batidas eletrônicas voltadas para o dance, reforçando sua versatilidade musical.