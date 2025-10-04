Instagram/@rebecaabravanel Carro de Patrícia Abravanel é roubado no dia de seu aniversário

O que era para ser apenas um dia de celebração ganhou contornos inusitados na manhã deste sábado (4). A apresentadora Patrícia Abravanel teve o carro roubado justamente no dia em que comemorava seus 48 anos.

O episódio ocorreu enquanto ela organizava os preparativos para a festa, em local não divulgado.

A ocorrência foi registrada pelo marido de Patrícia, o ex-ministro Fábio Faria, com apoio da Polícia Militar. Toda a situação foi documentada pela irmã da apresentadora, Rebeca Abravanel, que compartilhou os bastidores em seus stories no Instagram.

“Aniversário aqui, uma [Patrícia] montando o parabéns e o outro [Fábio] lá preenchendo... a polícia aqui com a gente. Enquanto uns fazem a festa, o outro faz o B.O., literalmente”, comentou Rebeca, que também mostrou trechos da decoração e comidas da festa.

Apesar do contratempo, Patrícia reagiu com leveza à situação. “Tem que ser com emoção”, disse ela, rindo, durante a gravação.