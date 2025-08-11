Reprodução/Internet Patricia Abravanel vence Globo por 3 minutos com estreia do Show do Milhão

Patricia Abravanel continua honrando o legado de Silvio Santos(1930-2024): a apresentadora do SBT conseguiu desbancar a Globo com a estreia de uma temporada especial do Show do Milhão, disputada apenas entre celebridades.

O game show de perguntas e respostas assegurou a liderança de audiência durante 3 minutos e teve papel fundamental para que o Programa Silvio Santos, mais uma vez, fosse responsável pelo melhor desempenho de ibope da programação do SBT ao decorrer da semana.

Os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes do mercado, revelam que o Programa Silvio Santos conquistou 7,3 pontos de média noe emplacou um pico de 8,9 às 21h32.

No mesmo horário, a Record cravou apenas 5,5 pontos com parte da vitória do Santos diante do Cruzeiro, Domingo Espetacular, Esporte Record e o início do episódio da série Chicago P.D. — dos quatro programas, apenas o Brasileirão (7,0) conseguiu desbancar a atração comandada por Patricia Abravanel durante o confronto direto.