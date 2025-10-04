Instagram/@carolpeixinho Carol Peixinho apoia Thiaguinho em marco dos 10 anos da Tardezinha

Neste sábado (4), Carol Peixinho mostrou que mesmo longe do palco, está ao lado de Thiaguinho em um momento especial de sua carreira.

Enquanto o cantor se preparava para a aguardada edição de 10 anos do Tardezinha, realizada em São Paulo, a influenciadora digital registrava um instante íntimo e afetuoso ao lado do filho recém-nascido, Bento.

Em uma publicação nas redes sociais, Carol compartilhou uma imagem em que aparece amamentando o bebê no quarto do pequeno, decorado em tons de azul.

“De manhã à madrugada, tudo gira em torno desse amor”, escreveu ela na foto, revelando o mergulho profundo na nova rotina da maternidade.

Logo depois, usou o mesmo espaço para deixar uma mensagem de apoio ao companheiro, que comandava mais um capítulo importante do Tardezinha, projeto que celebra uma década de sucesso nos palcos.

“Vai com tudo e arrebenta, meu amor! Essa Tardezinha de São Paulo é muito especial! Estamos aqui, com coração cheio de orgulho, vibrando e te assistindo brilhar”, escreveu a influenciadora, demonstrando orgulho e parceria mesmo à distância.



