Neste sábado (4), Carol Peixinho mostrou que mesmo longe do palco, está ao lado de Thiaguinho em um momento especial de sua carreira.
Enquanto o cantor se preparava para a aguardada edição de 10 anos do Tardezinha, realizada em São Paulo, a influenciadora digital registrava um instante íntimo e afetuoso ao lado do filho recém-nascido, Bento.
Em uma publicação nas redes sociais, Carol compartilhou uma imagem em que aparece amamentando o bebê no quarto do pequeno, decorado em tons de azul.
“De manhã à madrugada, tudo gira em torno desse amor”, escreveu ela na foto, revelando o mergulho profundo na nova rotina da maternidade.
Logo depois, usou o mesmo espaço para deixar uma mensagem de apoio ao companheiro, que comandava mais um capítulo importante do Tardezinha, projeto que celebra uma década de sucesso nos palcos.
“Vai com tudo e arrebenta, meu amor! Essa Tardezinha de São Paulo é muito especial! Estamos aqui, com coração cheio de orgulho, vibrando e te assistindo brilhar”, escreveu a influenciadora, demonstrando orgulho e parceria mesmo à distância.