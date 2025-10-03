Reprodução X, antigo Twitter @@nikolas_dm Juliana Rosa e Nikolas Ferreira em fotos publicadas pelo deputado no X, antigo Twitter

Juliana Rosa, popularmente conhecida nas redes sociais como Juju dos Teclados, foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O caso ocorre após as polêmicas declarações da atriz envolvendo o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG).

Procurada pelo iG Gente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou a informação. A ordem judicial foi expedida pela Justiça do Estado de São Paulo. Questionada sobre o motivo, bem como em relação aos possíveis bens apreendidos, a corporação, no entanto, não forneceu detalhes.





A reportagem também tentou contato com a artista, mas não obteve retorno até a publicação deste texto.

Já Nikolas Ferreira usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso. Segundo ele, os dispositivos eletrônicos da intérprete teriam sido apreendidos durante a operação.

“’Juju dos Teclados’ usou suas redes sociais para sugerir o meu fuzilamento e de outros conservadores, logo após o brutal assassinato do Charlie Kirk. Hoje, houve busca e apreensão de todos os seus computadores e celulares. Estamos atrás de cada um”, afirmou ele.

“Juju dos Teclados” usou suas redes sociais para sugerir o meu fuzilamento e de outros conservadores, logo após o brutal assassinato do Charlie Kirk. Hoje, houve busca e apreensão de todos os seus computadores e celulares. Estamos atrás de cada um. pic.twitter.com/zLt8w6SuR0 — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) October 2, 2025





Entenda

Juju dos Teclados polemizou ao fazer um vídeo no qual falava sobre a morte de Charlie Kirk, assassinado com um tiro de fuzil durante uma palestra nos Estados Unidos. A artista disse que esta "moda" poderia acontecer no Brasil e citou algumas figuras políticas. Nikolas Ferreira foi um deles.

"Por que a gente não pega essa moda, que é uma moda que combina super bem com bilionários, fascistas, políticos que só falam merda na internet e fazem tudo para f*der o trabalhador? Uma moda que cairia super bem com qualquer peça Bolsonaro. Para lutar com doido tem que ser mais doido ainda. Assim, se tiver algum doido assistindo, sugestões", declarou Juliana no vídeo, apagado após a repercussão negativa.