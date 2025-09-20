Reprodução/NBC Jimmy Fallon comenta suspensão de Kimmel após caso Charlie Kirk

O apresentador Jimmy Fallon, líder do "Tonight Show" na NBC, comentou nesta sexta-feira (19) a recente suspensão do programa "Jimmy Kimmel Live!", da ABC, após críticas do apresentador ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Fallon aproveitou seu espaço para ironizar a situação e reforçar seu apoio ao colega.

Em tom de brincadeira, Fallon contou que recebeu mensagens do pai preocupado com o suposto cancelamento do seu próprio programa.

"Esta manhã acordei com 100 mensagens de texto do meu pai dizendo: 'Sinto muito que tenham cancelado seu programa'. Eu disse: 'esse não sou eu. Esse é o Jimmy Kimmel'" , disse Fallon, arrancando risadas da plateia.

O apresentador também não deixou de criticar indiretamente o governo Trump.

"Conheço Jimmy Kimmel e ele é um cara decente, engraçado e amoroso. Espero que ele volte. Muitas pessoas estão preocupadas de que não continuaremos dizendo o que queremos dizer ou que seremos censurados", afirmou.

A suspensão do "Jimmy Kimmel Live!" foi anunciada pela ABC na última quarta-feira (17). Segundo a emissora, a decisão foi motivada por comentários de Kimmel sobre o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk. Durante seu monólogo, Kimmel disse que o suspeito, Tyler Robinson , era republicano pró-Trump, o que gerou críticas e levou a uma intervenção da Comissão Federal de Comunicações (FCC), que pediu que afiliadas da ABC não transmitissem o programa.

Jimmy Kimmel comanda o talk show há mais de 20 anos e é conhecido por abordar, com humor, temas polêmicos da política e do entretenimento, além de entrevistas com celebridades internacionais.