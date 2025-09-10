X/Twitter Influenciador Charlie Kirk morre em ataque a tiros nos Estados Unidos

O influenciador conservador Charlie Kirk morreu nesta quarta-feira (10) após ser baleado durante discurso na Universidade de Utah Valley. Segundo autoridades policiais, o ataque aconteceu no momento em que ele se dirigia ao público. A morte foi confirmada pelo presidente Donald Trump em publicação nas redes sociais.

Vi o vídeo completo do tiro no Charlie Kirk, e alguém pergunta:

"Você sabe quantos tiroteios em massa houve nos EUA nos últimos 10 anos?" Ele responde:

"Contando ou não com violências de gangue?" E alguém fala:

"Ótimo." E vem o tiro (aqui o vídeo, mas tapei o gore) https://t.co/vAZzFdFOLc pic.twitter.com/QU73EeZNox— Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) September 10, 2025





O crime mobilizou forças de segurança locais e federais, e já há cooperação entre o FBI e a polícia de Utah para identificar o responsável.

Segundo a ﻿CNN ﻿, o ataque aconteceu por volta das 12h20, horário local. A universidade informou que o suspeito disparou do prédio Losee Center, a cerca de 200 metros do local da palestra. Inicialmente houve relatos de prisão, mas a polícia corrigiu a informação e afirmou que o responsável segue em fuga.

Em comunicado oficial, a instituição declarou:

“ Em 10 de setembro de 2025, às 12h20, um único tiro foi disparado no pátio próximo à praça de alimentação do Campus Orem da Universidade Utah Valley, enquanto o sr. Charlie Kirk começava a discursar em seu comício. Podemos confirmar que o Sr. Kirk foi baleado, mas não sabemos seu estado de saúde. O suspeito não está preso. A polícia ainda está investigando. O campus está fechado pelo resto do dia ”.

Trump confirma morte e líderes políticos reagem

Poucas horas após o disparo, o ex-presidente Donald Trump confirmou a morte do influenciador em publicação na Truth Social, rede social do presidente norte-americano.

“ O Grande, e até mesmo lendário, Charlie Kirk está morto. Ninguém compreendia ou tinha o Coração da Juventude dos Estados Unidos da América melhor do que Charlie. Ele era amado e admirado por TODOS, especialmente por mim, e agora não está mais entre nós. Melania e meus pêsames vão para sua linda esposa Erika e sua família. Charlie, nós te amamos !”, escreveu.

Testemunhas relataram cenas de pânico no campus e vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Kirk foi atingido (veja acima). Segundo uma das pessoas presentes, pouco antes do ataque, um jovem fez perguntas provocativas sobre atiradores e pessoas transgênero. “ E antes que Charlie Kirk pudesse pegar o microfone novamente, foi quando o tiro aconteceu ”, disse à CNN dos Estados Unidos.

O governador de Utah, Spencer Cox, afirmou no X que trabalha em conjunto com o FBI e a ATF, agência de controle de armas, para prender o responsável. “ As pessoas ligadas à ação serão totalmente responsabilizadas ”, escreveu. O Departamento de Justiça também confirmou que acompanha o caso.

O ataque provocou forte reação no meio político. O senador John Tune, líder da maioria republicana, afirmou que “ não há lugar para violência política nos Estados Unidos ”. O presidente da Câmara, Mike Johnson, declarou que “ a violência política precisa ser denunciada, e precisa acabar ”.

Hakeem Jeffries, líder democrata na Câmara, reforçou: “ Violência política NUNCA é aceitável ”. Gavin Newsom, governador da Califórnia e adversário de Trump, classificou o episódio como “ repugnante, vil e repreensível ”.

Entre figuras progressistas, Hasan Piker, podcaster que entrevistaria Kirk em breve, disse em transmissão ao vivo: “ A repercussão das pessoas em busca de vingança após este incidente violento e abominável será genuinamente preocupante ”. A ex-congressista Gabrielle Giffords, vítima de um atentado em 2011, afirmou estar “ horrorizada ”.

Quem é Charlie Kirk?

Charlie Kirk fundou a Turning Point USA em 2012, após publicar um artigo criticando livros escolares no site Breitbart News . A organização se tornou uma das principais plataformas conservadoras para jovens, com forte vínculo ao movimento Make America Great Again, de Trump.

Além da TPUSA, ele liderava a Turning Point Action, braço político do grupo. Nos últimos anos, se destacou como figura central da militância conservadora, participando de programas de TV, defendendo teorias da conspiração e questionando a ciência climática e a vacinação durante a pandemia.