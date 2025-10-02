Instagram Luccas Neto anuncia aposentadoria do YouTube Kids e explica decisão

O youtuber Luccas Neto anunciou nesta quinta-feira (2) que está encerrando a produção de vídeos para o YouTube Kids. O influenciador explicou em um vídeo nas redes sociais que a decisão tem relação direta com mudanças familiares.

A revelação foi feita em um vídeo compartilhado nas redes sociais. Nele, Luccas diz: “ Chegou o grande momento em que eu vou me aposentar do YouTube Kids. Estou velho, gente, vou me aposentar de verdade ”.

Luccas Neto explicou que o principal motivo para deixar o projeto é a família.

“ Meus filhos estão crescendo e quero passar mais tempo com eles. Estou oficialmente aposentado do YouTube Kids ”, afirmou.

Durante a gravação, o youtuber brincou com a evolução da própria audiência.

“ Vocês estão crescendo, já estão aí de namoradinhos, beijando na boca… Alguns fazendo coisas piores, que só depois dos 25 deveriam estar fazendo. Mas tudo bem ”, disse.

Nos comentários, os seguidores reagiram ao anúncio. Uma pessoa disse: " Não vou chorar porque acabou, vou chorar porque aconteceu ". Outra afirmou: " E AGORA, COMO MEUS FILHOS VÃO TER INFÂNCIA???😭💔 "