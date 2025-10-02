Reprodução/ Instagram @kakadiniz Kaká Diniz se lesiona em partida de futebol

Kaká Diniz, de 40 anos, usou as redes sociais na quarta-feira (1º) para explicar o motivo de ter sido hospitalizado. A situação repercutiu entre os fãs, principalmente porque, pouco antes, a cantora Simone Mendes também tinha sido internada.



Por meio de um vídeo publicado no Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 9 milhões de seguidores, o empresário e palestrante contou que não foi diagnosticado com gastroenterite, inflamação que causou a internação da esposa.





Na verdade, ele sofreu uma entorse grave com ruptura ligamentar durante uma partida de futebol. "Numa dividida de bola, meu pé foi travado quando eu estava em alta velocidade e meu corpo foi jogado para o chão enquanto meu pé ficou cravado no chão e no pé do outro jogador", narrou.

"Sofri uma entorse grave no tornozelo direito, com ruptura completa de um ligamento lateral e quase completa do outro, uma lesão parcial do ligamento interno e lesões associadas em tendões e estruturas de contenção. Tive ainda derrame articular e edéma ósseo", completou.

Recuperação, fisioterapia e cirurgia descartada

O marido de Simone Mendes ainda pontuou que os médicos classificaram o caso como uma "lesão grave, que compromete a estabilidade do tornozelo". Para conseguir se locomover em meio ao processo de recuperação, ele tem usado muletas.

Além disso, foi orientado a utilizar uma bota ortopédica e deve ficar cerca de 45 dias sem pisar no chão. "A partir de agora, vou fazer o tratamento. Fui em um especialista e vou ficar um mês e meio sem pisar no chão", completou o palestrante.

Kaká ainda pontuou que será submetido a três sessões de fisioterapia semanalmente. "Escapei da cirurgia. Após seis meses, se Deus quiser, estarei andando normalmente. Por enquanto, estou com a muleta e a bota. Daqui a pouco, estou bem correndo e jogando bola de novo", concluiu.