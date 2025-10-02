Reprodução/ Instagram @loracarola Carolina Dieckmmann no RJ

Carolina Dieckmmann, de 47 anos, resolveu aproveitar alguns momentos de descanso em meio à rotina intensa da reta final das gravações de "Vale Tudo", novela em que interpreta a personagem Leila. A atriz renovou o bronzeado e posou de biquíni.



Reprodução/ Instagram @loracarola Carolina Dieckmmann e amigos

Na ocasião, ela estava acompanhada de alguns amigos, a produtora de conteúdo Emilie Rey, o produtor teatral Leo Fuchs e o noivo dele, o economista Gustavo Oliveira. O grupo passeava pelo Rio de Janeiro em meio às altas temperaturas cariocas.

Nos cliques, Dieckmmann apareceu exibindo o abdômen trincado, reflexo da rotina de treinos e da alimentação balanceada. Ela ainda escolheu um biquíni preto e branco para se refrescar e renovar a marquinha do bronzeado.





A artista está encerrando mais um projeto na Globo. Atualmente, ela faz parte do time de atrizes contratadas por obra certa. Ou seja, quando o remake de "Vale Tudo" terminar, no próximo dia 17, poderá fazer novos projetos com outras emissoras e plataformas de streaming.

Saiba mais

A novela "Vale Tudo", remake da obra homônima desenvolvida por Leonor Bassères, Aguinaldo Silva e Gilberto Braga, se despede da programação da Globo em outubro de 2025. No lugar, entra "Três Graças".

A próxima narrativa ocupará o horário nobre da emissora até o primeiro semestre de 2026. O novo folhetim é escrito por Aguinaldo Silva e terá direção de Luiz Henrique Rios, o mesmo diretor de "Terra e Paixão".

O elenco reúne nomes como Sophie Charlotte, Xamã, Dira Paes, Murilo Benício, Gabriela Loran, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Grazi Massafera, Romulo Estrela, entre outros. A obra marca ainda o retorno de Aguinaldo ao canal, após a demissão conturbada em 2020.