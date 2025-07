Instagram/Reprodução/@lexa Lexa desabafa sobre dívida de Guimê

Lexa voltou a comentar publicamente nesta segunda-feira (07) sobre a disputa judicial envolvendo uma dívida milionária adquirida por MC Guimê durante o relacionamento dos dois.

A cantora, separada do funkeiro desde setembro de 2023, lamentou o desgaste emocional causado pelo caso, que se arrasta desde a aquisição de uma mansão em Alphaville, na Grande São Paulo, em 2016.

“Já me pronunciei sobre isso, é cansativo, isso tem que correr em âmbito judicial e não aqui no Instagram. É chato toda hora ter que falar sobre isso, mas só para deixar claro mais uma vez: já tentei fazer acordo, já tentei dividir para pagar e me livrar disso, porém, nunca consegui chegar a um consenso” , afirmou Lexa.

Ela ainda explicou que uma das propostas feitas por ela chegou a ser aceita, mas foi posteriormente rejeitada. "Já tentei me livrar, paguei outras contas sozinha. Parece que não tenho boa-fé, mas já tentei resolver. Para vocês terem noção, nem conheço essas pessoas, mas sigo tentando, é cansativo", escreveu.

Lexa e Guimê foram casados por cinco anos, de um relacionamento que durou oito, entre reconciliações e separações temporárias.

Atualmente, Lexa está noiva do ator Ricardo Vianna. Já Guimê, agora noivo da influenciadora Fernanda Stroschein, anunciou recentemente que será pai de Yarin, sua primeira filha.

Briga na Justiça

Em 2022, Lexa ingressou com uma ação judicial para se isentar de qualquer responsabilidade sobre a dívida relacionada à mansão adquirida por Guimê em 2016, antes do casamento.

No entanto, em setembro de 2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que, como os dois se casaram em regime de comunhão parcial de bens, a artista deveria arcar com parte da dívida.

O imóvel em questão está avaliado em R$ 2,2 milhões, e Guimê deixou de pagar cerca de R$ 777 mil. Ele foi condenado a restituir R$ 421 mil apenas em honorários advocatícios, sem contar os acréscimos por inadimplência.

Lexa contesta a decisão e insiste que a dívida foi adquirida antes do casamento, portanto, sem relação com ela. Ainda assim, as negociações para encerrar a pendência seguem travadas judicialmente.