Patrícia de Sabrit troca atuação pelo mercado imobiliário e vira corretora

A atriz Patrícia de Sabrit, conhecida por trabalhos de destaque em novelas como "Olho no Olho" (1993) e "Pérola Negra" (1998), deixou a televisão e decidiu iniciar uma nova fase profissional. Aos 50 anos, a artista agora atua como corretora de imóveis e explicou que a mudança foi uma escolha pessoal, sem medo de julgamentos.

Em entrevista à Quem, Patrícia contou que descobriu a nova vocação ao buscar um apartamento para a família.

" Foi meio sem querer que entrei nesse mercado. Eu estava comprando um apartamento para mim e a minha família e conheci uma corretora que é amiga da minha mãe. Comentei com ela: 'Nossa, isso aqui é um trabalho tão bacana, deve ser tão legal conhecer lugares incríveis, pessoas gentis'. Ela falou: 'Por que você não entra?'. Foi aí que virei a 'corretriz' ", contou, em tom de brincadeira.

Apesar da dedicação a carreira no ramo imobiliário, Patrícia afirmou que não abandonou totalmente a atuação.

" Neste primeiro momento, eu estou focando somente no mercado de imóveis, mas eu não deixo o lado artístico 100% de lado. Acho que se pintar alguma coisa incrível, vou topar e vamos que vamos ", disse.

Atualmente casada com o executivo francês Olivier Murguet, Patrícia frisou que priorizou a maternidade e a vida familiar. Ela morou em diferentes países da Europa e nos Estados Unidos, mas voltou a viver em São Paulo.

" O lado bom é que eu amo o Brasil, a nossa terra e o nosso povo mais do que qualquer outra coisa. Também amo nosso clima ", afirmou.

Em entrevista ao Catedral Podcast, Patrícia também relembrou o impacto de Pérola Negra.

" Até hoje está na memória, as pessoas falam. Eu senti a primeira vez a força da novela quando pousei em São Paulo, depois de meses fora. No aeroporto percebi o quanto tinha sido um sucesso ", contou.

Nas redes sociais, Patrícia compartilha alguns dos imóveis que faz negócios, desde venda até alugueis. Nos vídeo, a atriz mostra detalhes das estruturas e o contato com alguns proprietários.