Reprodução/Instagram Gilberto Gil e a filha Preta

Gilberto Gil usou as redes sociais nesta sábado (20) para lembrar os dois meses da morte da filha, Preta. Para lembrar a data, o cantor compartilhou uma foto em que aparece em um momento carinhoso ao seu lado.



"2 meses 💙", dizia a legenda.

Os fãs deixaram uma enxurrada de mensagens na publicação. "De muita saudade…✨💛", completou uma delas. "Pretinha eterna ❤️", postou uma outra. "Amar é deixar ir aceitando os ciclos naturais e não tão naturais da vida. A dor é legítima, a saudade cortante, o amor tá no eterno! ❤️", escreveu uma terceira.





Preta Gil , cantora, atriz e ativista morreu aos 50 anos, após uma longa batalha contra um câncer no intestino. Filha do lendário Gilberto Gil , ela deixou um legado de resistência, alegria e luta pela diversidade. Se declarava abertamente bissexual e panssexual e também defendia a população LGBTQIAPN+.

Preta Gil tinha um filho, Francisco Gil, com o ator Otávio Müller. A cantora tinha uma neta - Sol de Maria - filha de Francisco com a modelo Laura Fernandez.



