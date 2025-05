Reprodução: Instagram Kaká Diniz falou do ex-casal

Kaká Diniz utilizou as redes sociais, na última quarta-feira (28), para comentar a respeito do término entre Virginia Fonseca e Zé Felipe. O marido de Simone Mendes opinou sobre a declaração divulgada pelo ex-casal e afirmou torcer pela volta da dupla.



“ Assim como vocês, eu também fui surpreendido com a notícia da separação da Virginia e do Zé Felipe ", começou ele. " Eles que são uma família incrível, não tem como não sentir, porque a gente olha para eles e vê mais do que um casal famoso, a gente vê uma família linda cheia de amor, propósitos, sonhos e três filhos que são presentes de Deus e fruto dessa história, e muitas vezes são as pessoas que mais sofrem” , acrescentou.

O empresário ressaltou a importância de se manter firme durante os períodos difíceis de um relacionamento: " Não é na força do braço, é na força do espírito, porque amar não é sobre viver só os dias bons, isso aí é maravilhoso, mas é sobre escolher permanecer, mesmo quando tudo está dando errado, mesmo quando nossa vida está um caos, isso sim é amor de verdade ”.

Marido de cantora torce pelo retorno do casal

Diniz, então, expressou seu apoio à volta do casamento da influenciadora com o filho de Leonardo.“Minha oração, minha torcida e meu carinho estão totalmente voltados para vocês, Zé Felipe e Virginia, que Deus esteja em casa pensamento de vocês, em cada decisão, em cada conversa", pediu.

"[...] eu estou torcendo por vocês, pela família de vocês, pela história de vocês e por esse amor, porque quando Jesus é a base tudo pode ser reconstruído. Eu acredito nisso piamente ", finalizou ele.

Veja na íntegra: