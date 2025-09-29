Instagram Nicole Kidman com o marido, Keith Urban

Nicole Kidman e Keith Urban encerraram um dos casamentos mais longevos do entretenimento internacional.

Após quase duas décadas de união, a atriz australiana e o cantor country estão em processo de divórcio, de acordo com informações divulgadas pelo site TMZ.

A separação ocorreu em junho, mas foi mantida em sigilo até agora. Desde então, Nicole estaria dedicada às duas filhas do casal, Sunday Rose, de 17 anos, e Faith Margaret, de 15, buscando preservar a rotina familiar.

Fontes próximas ouvidas pelo veículo afirmam que a atriz resistiu à ideia de romper o casamento e tentou manter a relação.

Keith Urban, por sua vez, teria adquirido uma casa em Nashville, onde estaria vivendo afastado da família.