Foto: TV Globo Berta Loran

A atriz Berta Loran, que morreu aos 99 anos no domingo (28), teve dois casamentos marcados por dificuldades pessoais. No primeiro, com o ator Saul Handfuss, 31 anos mais velho, ela relatou ter passado por necessidades e enfrentado dois abortos, que a impediram de ter filhos no futuro.

“ Antigamente, eles enfiavam uma gilete na gente. Não sei como não morri ”, disse em entrevista à Quem em 2011.

A conversa foi uma das últimas em que a artista falou abertamente sobre a vida íntima. Na época, Berta não escondeu a frustração com a relação com Handfuss, a quem descreveu como jogador compulsivo e incapaz de sustentar a casa. O casamento terminou em 1961, após 11 anos de união.

Berta contou que aceitou o casamento por enxergar nele uma forma de se aproximar do teatro.

“ Era pobre e depois ainda descobri que era viciado em jogo. Nunca me deu nada, nem de comer. Mas queria ser uma atriz como ele, então, quando disse que queria casar comigo, falei: ‘Negócio fechado’. Foi um péssimo negócio ”, afirmou.

Em outro trecho, destacou a falta de afeto. “ Ele era um velho, um merda! Paixão eu tinha pelo teatro. E quando não tem o que comer é pior ainda. Morávamos numa pensão e só tinha o almoço. O dinheiro do jantar ele perdia todo no jogo, nos cavalinhos ”, desabafou.

O segundo casamento foi com o negociante Júlio Jacoba, com quem ficou por 22 anos. Segundo Berta, a felicidade durou apenas os primeiros oito, até ela consolidar a carreira na televisão e no teatro.

Sobre a maternidade, Berta explicou que não teve chance de ser mãe. “ Não pude ter filhos. Fiz dois abortos do velho [o primeiro marido]. Depois, fui a um grande médico e ele disse que eu não tinha mais útero, que teria que arrancar tudo ”, declarou.

Apesar das dores pessoais, a atriz garantiu que o trabalho sempre foi prioridade. “ Minha profissão esteve à frente de tudo, inclusive dos dois maridos que tive ”, afirmou. Para Berta, o palco foi a maior paixão, mais forte do que qualquer relação.