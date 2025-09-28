Instagram/Spotify Zeca Pagodinho é confundido com Martinho da Vila em festa de Cosme e Damião

Zeca Pagodinho, de 63 anos, participou neste sábado (27) da tradicional distribuição de doces em celebração ao Dia de São Cosme e Damião. Durante o evento, uma criança confundiu o cantor com Martinho da Vila, gerando risadas entre os presentes.

Zeca compartilhou detalhes da situação e brincou sobre a confusão: “ Pagodinho da Vila! Como faz todos os anos, hoje foi dia do Zeca distribuir doces para as crianças! E a galera, na emoção do encontro, acaba confundido os sambistas! Martinho da Vila? Não, é o Zeca Pagodinho! ”.

A festa acontece anualmente e é uma tradição nas religiões afro-brasileiras. O cantor distribuiu guloseimas para dezenas de crianças, mantendo viva a celebração que envolve música, alegria e cultura popular.

Confusão e risadas entre os sambistas

O episódio aconteceu quando uma das crianças, ao receber doces, começou a cantar " Devagar, Devagarinho ", famosa música de Martinho da Vila. Zeca rapidamente corrigiu e o momento se transformou em risadas e aplausos de todos ao redor.

Além de Zeca, outros artistas também participaram da homenagem. Regina Casé compartilhou imagens da distribuição de doces no bairro de Madureira, no Rio de Janeiro, acompanhada da influenciadora Samanta Alves.

O cantor aproveitou o evento para interagir com o público e tirar fotos.