Instagram Ricardo Petraglia explica plantação de maconha autorizada na Justiça

Ricardo Petraglia, de 76 anos, repercutiu nas redes sociais ao mostrar a plantação de cannabis que mantém em um sítio em Xerém, no Rio de Janeiro. O ator, lembrado por novelas como História de Amor (1996), explicou neste sábado (27) que possui autorização judicial para o cultivo após uma cirurgia no quadril.

A revelação foi feita ao Jornal Extra, onde Petraglia detalhou como funciona a fiscalização. Ele contou que policiais visitam o local periodicamente para garantir que tudo esteja dentro da lei.

“ Pelo habeas corpus, de tempos em tempos a polícia vem aqui, sem avisar, para conferir se está tudo nos conformes. São profissionais educados, atentos a tudo ”, disse o ator. Segundo ele, a medida garante segurança e transparência no processo.

Atualmente, Petraglia mantém nove pés de cannabis no quintal. O uso do canabidiol foi autorizado porque foi o único tratamento capaz de aliviar as dores que surgiram após a cirurgia.

Além de mostrar os cuidados com as plantas, o ator costuma brincar sobre o contato com a fiscalização.

“ Os policiais entram, veem tudo e acabo ensinando um pouco sobre a planta. Tento amolecer o coração deles sobre a planta e os jardineiros ”, disse em tom descontraído.

As publicações no Instagram acompanham a evolução do cultivo, que recebeu até nomes inspirados em artistas como Rita Lee. Ao lado das fotos, o ator compartilha mensagens positivas. “ Quem planta colhe. Plante amor! ”, escreveu em uma das postagens.

A repercussão aumentou também a curiosidade do público. Muitos seguidores pedem que o artista compartilhe a produção. No entanto, ele reforça que a autorização é restrita.

“ Muita gente me pede ‘beck’ (maconha), mas, infelizmente, por mais que eu tenha vontade, eu não posso dar, porque se eu desse para alguém, eu poderia perder minha licença de plantar para consumo próprio ”, explicou.