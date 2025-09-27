Reprodução/Instagram Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima, de 48 anos, contou que Rodrigo Hilbert, de 45 anos, se queixou após ela fazer comentários sobre o casamento em entrevistas. A apresentadora disse que o marido é atencioso, mas reconheceu que algumas declarações recentes geraram mal-entendidos. O relato foi feito neste sábado (27) durante participação no podcast MaterniDelas.

Fernanda afirmou que o ator considera exageradas as observações feitas por ela em conversas públicas. “ Ele é maravilhoso, não posso reclamar de nada... Mas ele fala que eu fico reclamando dele nos podcasts ”, disse.

A apresentadora lembrou que suas falas ganharam repercussão nos últimos meses. Em setembro, por exemplo, declarou que ficaria tranquila caso o casamento chegasse ao fim. A frase provocou especulações sobre uma possível crise na relação.

Diante da repercussão, Fernanda explicou que foi mal interpretada. “ Foi apenas uma divagação ”, justificou, reforçando que o relacionamento segue firme. Ela disse que os comentários não refletem problemas na vida conjugal.

Em junho, a apresentadora também havia mencionado dificuldades na vida sexual do casal. “ Não tá fácil ”, disse, explicando que a rotina intensa obriga os dois a marcarem hora para manter relações.

Rodrigo Hilbert chegou a rebater a fala na época. O ator negou qualquer problema e afirmou que a intimidade permanece ativa. Ele chegou a contar que o casal manteve relações cinco vezes em três dias.

Fernanda e Hilbert estão juntos desde 2004. O casal tem três filhos: os gêmeos Francisco e João, de 17 anos, e Maria Manoela, de 5 anos.