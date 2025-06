Reprodução/Instagram Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Fernanda Lima voltou a falar sobre os desafios de conciliar a vida a dois com uma agenda atribulada. A apresentadora e atriz, conhecida por sua franqueza, reagiu às repercussões de suas declarações anteriores sobre a falta de tempo para a intimidade com o marido, Rodrigo Hilbert, com quem está há quase duas décadas e tem três filhos.

Em suas redes sociais, Fernanda comentou o burburinho gerado por suas palavras. "Uma fala minha sobre a falta de tempo para o sexo no casamento gerou muita discussão. Pessoas surpresas, matérias em sites, até jornais sérios abrindo espaço para o tema... No fundo, fiquei feliz por ser a portadora de algo que, na verdade, não é nenhuma novidade", escreveu.





A artista, que já comandou o programa "Amor & Sexo", na TV Globo, lembrou que aborda questões sobre sexualidade há anos. " Quem me acompanha profissionalmente sabe que falo sobre isso há pelo menos 15 anos. Mas parece que há uma ideia de que, por sermos um casal público, não enfrentamos dificuldades. Precisamos parar de ver o casamento como um conto de fadas, mesmo dentro de uma relação saudável", refletiu.

Fernanda, de 47 anos, e Rodrigo, de 45, são frequentemente vistos como um dos casais mais sólidos da mídia. No entanto, ela reforçou que, como qualquer casal, enfrentam desafios cotidianos. "A rotina é pesada, os compromissos são muitos, e às vezes a intimidade fica em segundo plano. Isso não significa que o amor diminua, apenas que a vida real acontece", explicou.