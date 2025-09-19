Reprodução/Instagram Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

A apresentadora Fernanda Lima voltou às redes sociais nesta sexta-feira (19) para esclarecer declarações feitas durante sua participação no podcast Pod Falar.

No programa, ela disse não ter medo de um possível fim do casamento com Rodrigo Hilbert, o que gerou repercussão entre fãs.

Em postagem no Instagram, Fernanda garantiu que sua relação segue firme: “Meu casamento está muito bem, obrigada, viu gente? Mas isso não me impede de refletir, para que as jovens mulheres pensem sobre isso”.

Na entrevista, a apresentadora defendeu que relacionamentos não devem ser vistos como garantias permanentes e reforçou a importância da autonomia feminina.

“Se um dia não for mais interessante para os dois, vamos embora. Foi bom e está sendo bom, mas se não for mais, seguimos em frente”, afirmou.

Ela também destacou que busca manter independência emocional e financeira, condição que considera fundamental para mulheres.

“A ideia de que precisamos estar casadas, que não somos ninguém sem um homem, precisa ser desconstruída para as próximas gerações”, completou.