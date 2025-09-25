Instagram/@brunagriphao Bruna Griphao recebe críticas ao ser anunciada musa do Salgueiro

A atriz Bruna Griphao foi apresentada na noite desta quarta-feira (24) como a nova musa da G.R.E.S. Acadêmicos do Salgueiro.

Apesar do clima de celebração, a escolha da artista não passou despercebida pelo público. A presença de Bruna à frente da escola carioca provocou uma onda de críticas nas redes sociais, com internautas questionando a representatividade da decisão.

“O embranquecimento do samba segue a todo vapor. Lamentável!”, escreveu um usuário. Outros comentários ironizaram a escolha: “Tá, mas cadê as mulheres da comunidade?”, “Acadêmicos do Leblon” e “Xangô tá triste com tanta musa branca”.

Houve ainda quem apontasse elitização: “Carnaval agora é dado pra quem tem dinheiro, e não pra quem merece”.

A atriz e ex-BBB fará sua estreia oficial no Carnaval de 2026, ao lado de Cíntia Dicker, também coroada musa neste ano.

Nas redes sociais, Bruna anunciou sua entrada no time do Salgueiro:

“Sempre fui hipnotizada pelo Carnaval. Nascida e criada no Rio de Janeiro, cresci entre os blocos de rua e os desfiles das escolas de samba. Quando criança, cheguei a desfilar na Sapucaí, mas jamais imaginei que teria a chance de voltar."

"A emoção é inexplicável e ainda mais especial por acontecer agora, como musa. Terei a felicidade de representar uma escola que sempre admirei, aplaudi e acompanhei com tanto carinho. Agradeço imensamente ao @salgueirooriginal pelo convite. Sinto-me profundamente honrada.”