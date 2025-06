Reprodução Instagram @fernandalima Fernanda Lima

Fernanda Lima, de 48 anos, fez outra revelação íntima. Após expor um período de "falta de sexo" com o companheiro, o apresentador Rodrigo Hilbert, a comunicadora contou que a "menopausa" fez com que ela ficasse sem "libido e tesão".



Durante participação no "Saia Justa", ela detalhou a situação. "A menopausa tirou toda a minha libido. Todo o meu tesão. Inclusive pela vida. Por um momento, fiquei, assim, achando tudo muito chato, muito cansativo. A coisa da névoa mental, sabe? Fiquei muito confusa", declarou.

Fernanda, que já assumiu o comando de várias atrações televisivas, tanto na TV aberta quanto em canal por assinatura, ainda associou essa fase da vida com um período no qual estava se dedicando muito ao trabalho.

"E direcionei toda a minha libido para o meu trabalho e para minha carreira. Quando vi, com muito prazer, com muita satisfação, virei uma workaholic completa", admitiu.

Ela, no entanto, afirma que hoje a situação é diferente. Depois de uma reorganização pessoal, não somente em relação ao sono, mas também com a prática de exercícios físicos, ela conseguiu retomar a "energia".

"Estou, de novo, com tesão pela vida. Me reorganizei, me conheci melhor nesse lugar. Voltei a dormir, o que estava me atrapalhando muito. Comecei a malhar, puxar ferro, o que tá me ajudando também a criar essa energia", concluiu.