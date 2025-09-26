A cantora turca Gül Tut, conhecida artisticamente como Güllü, morreu aos 51 anos após cair do apartamento onde morava em Çınarcık, na província de Yalova. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (26) e foi confirmado pelo filho da artista, Tuberk Yaz, por meio de uma publicação nas redes sociais.
Yaz afirmou que a mãe sofreu “ um trágico acidente ” e negou os rumores de suicídio que circulavam desde as primeiras horas da manhã.
Segundo Yaz, Güllü vivia em uma cobertura localizada no sexto andar de um prédio. A queda ainda não foi esclarecida, e não se sabe se ocorreu de uma janela ou da sacada.
“ Estou publicando esta mensagem para compartilhar notícias tristes. Os relatos de suicídio que circulam nas redes sociais são infundados. Que ela descanse em paz ”, escreveu.
Autoridades abriram investigação sobre a morte da artista
Em nota oficial, o governo de Yalova informou que o acidente ocorreu na rua Vali Ak, no bairro Harmanlar. Policiais e equipes de saúde foram enviados ao local.
“ Quando as autoridades chegaram ao endereço, constatou-se que a artista conhecida como ‘Güllü’, Gül Tut, caiu da janela enquanto se divertia com a filha e a amiga dela, e o exame da equipe de saúde revelou que ela havia falecido ”, dizia o comunicado.
O texto acrescentou que o Ministério Público determinou a abertura de uma investigação conduzida pelo Departamento de Polícia do Distrito de Çınarcık. O caso foi registrado como “ queda de altura ”, e testemunhas já começaram a ser ouvidas.
Güllü iniciou a vida artística aos 15 anos, se apresentando em festas de casamento. O reconhecimento nacional veio com músicas de inspiração romani que marcaram os anos 1990 e 2000. Entre os principais sucessos estão Eyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Bendeki Sen e Varlın Yeter.