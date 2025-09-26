Cantora turca Güllü morre após cair de prédio na província de Yalova
A cantora turca Gül Tut, conhecida artisticamente como Güllü, morreu aos 51 anos após cair do apartamento onde morava em Çınarcık, na província de Yalova. O acidente aconteceu na madrugada desta sexta-feira (26) e foi confirmado pelo filho da artista, Tuberk Yaz, por meio de uma publicação nas redes sociais.

Yaz afirmou que a mãe sofreu “ um trágico acidente ” e negou os rumores de suicídio que circulavam desde as primeiras horas da manhã.

Segundo Yaz, Güllü vivia em uma cobertura localizada no sexto andar de um prédio. A queda ainda não foi esclarecida, e não se sabe se ocorreu de uma janela ou da sacada.

Estou publicando esta mensagem para compartilhar notícias tristes. Os relatos de suicídio que circulam nas redes sociais são infundados. Que ela descanse em paz ”, escreveu.

Autoridades abriram investigação sobre a morte da artista

Em nota oficial, o governo de Yalova informou que o acidente ocorreu na rua Vali Ak, no bairro Harmanlar. Policiais e equipes de saúde foram enviados ao local.

Quando as autoridades chegaram ao endereço, constatou-se que a artista conhecida como ‘Güllü’, Gül Tut, caiu da janela enquanto se divertia com a filha e a amiga dela, e o exame da equipe de saúde revelou que ela havia falecido ”, dizia o comunicado.

O texto acrescentou que o Ministério Público determinou a abertura de uma investigação conduzida pelo Departamento de Polícia do Distrito de Çınarcık. O caso foi registrado como “ queda de altura ”, e testemunhas já começaram a ser ouvidas.

Güllü iniciou a vida artística aos 15 anos, se apresentando em festas de casamento. O reconhecimento nacional veio com músicas de inspiração romani que marcaram os anos 1990 e 2000. Entre os principais sucessos estão Eyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Bendeki Sen e Varlın Yeter.

