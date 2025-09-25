Instagram/@lisampresley/Youtube/Reprodução Nicolas Cage jogou no mar anel de noivado em briga com Lisa Marie

Uma revelação surpreendente sobre o conturbado relacionamento de Nicolas Cage e Lisa Marie Presley veio à tona por meio da autobiografia recém-lançada de Priscilla Presley, Softly As I Leave You.

Segundo a atriz e empresária, o ator jogou no mar o anel de noivado de diamante de seis quilates, avaliado em US$ 65 mil (aproximadamente R$ 340 mil), durante uma briga em alto-mar.

De acordo com Priscilla, a cena aconteceu no iate de Cage, próximo à Ilha Catalina, na Califórnia.

“Algo desencadeou mais uma de suas brigas épicas e Lisa tirou seu anel de noivado e o atirou em Nick. Furioso, Nick jogou o anel no mar”, relatou.

O ator ainda teria contratado mergulhadores na tentativa de recuperar a joia, mas, segundo a ex-sogra, a busca foi em vão: “Até onde eu sei, o anel ainda está lá”.

Nicolas Cage e Lisa Marie, filha única de Elvis Presley, viveram um romance intenso, iniciado em 2001. Eles se casaram em agosto de 2002, mas o casamento durou apenas 107 dias, com o divórcio sendo oficializado em 2004.

Além desse episódio, Priscilla traz no livro relatos delicados sobre sua vida com Elvis, incluindo a pressão que sofreu ao descobrir a gravidez e episódios de ciúme extremo do astro.

Nicolas Cage não se pronunciou publicamente sobre o relato. Lisa Marie Presley, que morreu em janeiro de 2023 em decorrência de problemas cardíacos, deixou três filhas: Riley Keough, atriz e modelo de 36 anos, e as gêmeas Finley e Harper, de 16.