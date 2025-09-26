Último show de Gal Costa no Coala Festival
Gal Maria da Graça Penna Burgos Costa, conhecida para o grande público apenas como  Gal Costa, completaria 80 anos nesta sexta-feira (26). Conhecida por ter uma das vozes mais potentes da música brasileira, e do mercado da música mundial no geral, a cantora também se destacou por ser compositora e multi-instrumentista.

Para comemorar sua carreira e obra, a Deezer divulgou quais as 10 músicas da artista mais queridas pelos fãs na plataforma:

Baby (Original Album)



Palavras No Corpo



Força Estranha



Sorte (feat. Caetano Veloso)


Azul


Vaca Profana


Wave (Ao Vivo)


Chuva de Prata (Ao Vivo)


Mar E Sol


Os Mais Doces Bárbaros (Ao Vivo No Rio De Janeiro / 1976)


 A plataforma também divulgou informações sobre as cidades e as faixas etárias que mais escutam Gal Costa:

Cidades que mais ouvem:

São Paulo

Rio de Janeiro

Salvador

Recife

Belo Horizonte


