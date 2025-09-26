Gal Maria da Graça Penna Burgos Costa, conhecida para o grande público apenas como Gal Costa, completaria 80 anos nesta sexta-feira (26). Conhecida por ter uma das vozes mais potentes da música brasileira, e do mercado da música mundial no geral, a cantora também se destacou por ser compositora e multi-instrumentista.
Para comemorar sua carreira e obra, a Deezer divulgou quais as 10 músicas da artista mais queridas pelos fãs na plataforma:
Baby (Original Album)
Palavras No Corpo
Força Estranha
Sorte (feat. Caetano Veloso)
Azul
Vaca Profana
Wave (Ao Vivo)
Chuva de Prata (Ao Vivo)
Mar E Sol
Os Mais Doces Bárbaros (Ao Vivo No Rio De Janeiro / 1976)
A plataforma também divulgou informações sobre as cidades e as faixas etárias que mais escutam Gal Costa:
Cidades que mais ouvem:
São Paulo
Rio de Janeiro
Salvador
Recife
Belo Horizonte