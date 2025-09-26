Rede Globo Alice Wegmann esclarece erro em cena de Solange em Vale Tudo

Alice Wegmann comentou nesta sexta-feira (26) a cena de Vale Tudo, exibida na quinta-feira (25), que chamou atenção do público. A personagem Solange, grávida de gêmeos em estágio avançado, apareceu sem a barriga em uma das sequências. A atriz usou as redes sociais para explicar o que aconteceu e negar falhas na produção.

A resposta foi publicada em vídeo no perfil da atriz no Instagram. Alice afirmou que o detalhe não foi esquecimento da equipe, mas sim resultado do figurino usado durante a gravação.

“ Gente, eu já dei tanta risada hoje que viralizou essa coisa aí que a Solange apareceu sem barriga. Eu tava de barriga, eu juro por Deus que eu estava com a barriga ”, disse Alice.

Ela explicou que usava uma cinta especial com elástico e uma calça de cintura alta e escura, que acabou disfarçando a prótese.

Alice afirma que a barriga esteve presente em todas as gravações, mas admitiu que a roupa pode causar confusão em algumas cenas.

“ É uma cinta que a gente usa, com elástico… e aquela calça tem um elástico muito grosso. Ela é de cintura alta e escura, então pareceu que eu estava sem barriga, mas era efeito da roupa. Não esqueceram de botar a barriga em mim, não ”, garantiu.

A atriz também brincou sobre a reação do público.

“ Tem umas roupas que deixam a barriga mais à mostra, tem outras que deixam menos. Por isso eu fico quase toda cena segurando a barriga, pra vocês verem que ela tá lá. Quando eu não fico segurando, reclamam que não tá. Inferno! (risos). Mas uso a barriga toda santa vez, não tem essa não .”

No capítulo em questão, Solange aparece ao lado da cama de Afonso ( Humberto Carrão) em conversa com o médico sobre o tratamento. O figurino destacou a cintura fina e passou a impressão de que não havia prótese.

Vale lembrar que no episódio anterior, exibido em 19 de setembro, a personagem mostrava a barriga saliente com uma camisa longa estampada. A mudança visual gerou comparações e piadas entre telespectadores nas redes sociais.

Entre os comentários, fãs ironizaram o detalhe. “ Como diria Odete: que novela de péssimo rendimento ”, brincou uma internauta. Outra fez referência à pandemia: “ E ela nunca usava máscara, agora tá usando! Foi depois que vocês reclamaram ”. Já uma terceira apontou: “ Gente, no quarto pode apenas um por vez para visitar, ela precisou deixar os gêmeos lá fora ”.