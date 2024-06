Reprodução/Instagram Gwyneth Paltrow comprou a mansão em 2012, por mais de 9 milhões de dólares

A atriz Gwyneth Paltrow estaria buscando um novo local para morar, depois que seu filho mais novo, Moses, se formou no ensino médio no final do mês de maio. Com isso, a atual mansão da atriz, localizada em Los Angeles, na Califórnia (EUA), foi colocada à venda pelo valor de US$ 29,99 milhões de dólares (cerca de R$ 158,74 na cotação atual).

Segundo publicado pelo Wall Street Journal, na última sexta-feira (31), a atriz de Homem de Ferro estaria em busca de um ambiente menor para viver, já que seus filhos estão seguindo com a própria vida.

Paltrow comprou a mansão de mais de 2,4 mil metros quadrados por US$ 9,95 (cerca de R$ 52,60 na cotação atual) em 2012, época em que ainda era casada com o cantor Chris Martin. O imóvel construído em 1950 foi reformado em 2009 e conta com oito quartos e 11 banheiros.

A. Barcelo/Beverly Hills Estates / MEGA Mansão de Gwyneth Paltrow está à venda por quase 30 milhões de dólares

A mansão fica no final de uma entrada sinuosa e tem um exterior de tijolos cinza. O seu hall de entrada, com azulejos pretos e brancos e portas francesas, dá acesso a uma sala completa com lareira, bar e estantes. A cozinha dispõe de ilha em mármore, armários embutidos e forno a lenha.

O quintal, com piscina, conta com pousada com adega climatizada, academia, salão de jogos, escritório e uma sala de cinema. Além disso, há um apartamento de um quarto acima da garagem.

A atriz também tem casas em Montecito, na Califórnia, e Amagansett, em Nova York, mas pode comprar outra casa em Los Angeles, segundo a agente imobiliária Lea Porter, ao Wall Street.

Gwyneth Paltrow foi casada com Chris Martin de 2003 a 2016, com quem tem dois filhos, Apple Martin, de 20 anos, e Moses Martin de 18. Ela se casou com o diretor de cinema Brad Falchuk em 2018.

Mansão de Gwyneth Paltrow está à venda por quase 30 milhões de dólares A. Barcelo/Beverly Hills Estates / MEGA A casa foi construído em 1950 e reformada em 2009 A. Barcelo/Beverly Hills Estates / MEGA Mansão de Gwyneth Paltrow está à venda A. Barcelo/Beverly Hills Estates / MEGA Mansão de Gwyneth Paltrow está à venda A. Barcelo/Beverly Hills Estates / MEGA Mansão de Gwyneth Paltrow está à venda A. Barcelo/Beverly Hills Estates / MEGA Mansão de Gwyneth Paltrow está à venda A. Barcelo/Beverly Hills Estates / MEGA A cozinha conta com fogão a lenha A. Barcelo/Beverly Hills Estates / MEGA Gwyneth Paltrow na época em que era casada com Chris Martin Reprodução/Instagram Gwyneth Paltrow e os filhos Apple e Moses Reprodução/Instagram Gwyneth Paltrow e o atual marido, Brad Falchuk Reprodução/Instagram