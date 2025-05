Reprodução/Instagram Evaristo Costa posa de sunga e curte o calor de Dubai nas redes sociais

O jornalista Evaristo Costa publicou nesta sexta-feira (30) uma foto descontraída durante viagem a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Aos 48 anos, ele apareceu de sunga nos stories do Instagram, aproveitando o forte calor.

A imagem mostra Evaristo em clima de lazer, com cenário ensolarado ao fundo. O apresentador aproveita as férias para conhecer atrações da região e compartilha registros com os seguidores.

Além da imagem à beira da piscina, o ex-apresentador do “ Jornal Hoje ” publicou vídeos durante um passeio pelo deserto. “ Pingando de suor ” em meio à paisagem árida, ele brincou com a temperatura alta da cidade.

Evaristo comentou sobre o clima seco e as sensações de enfrentar o calor extremo típico do Oriente Médio. Mesmo assim, destacou que está curtindo a experiência turística.