Reprodução/Instagram Bruna Griphao

Bruna Griphao conquistou o coração dos seguidores neste domingo (31) ao surgir em uma mini sessão de fotos em suas redes sociais. A atriz apostou em um vestido azul de paetê com detalhes branco e dourado e fez diferentes poses para exibir o look nas imagens.



"Throwback pra quinta 🩵" , dizia a legenda.

Os cliques receberam uma chuva de mensagens carinhosas. "Que vestido PERFEITO", disse uma delas. "Amei❤️❤️❤️❤️❤️❤️", revelou uma outra. "Que linda amigaaaaa❤️", publicou uma terceira.







Recentemente, Bruna postou um álbum de fotos com diferentes registros de sua vida. Nas imagens, é possível observar que ela tem se divertido.

Em uma delas, a atriz apostou em um biquíni de crochê para renovar o bronzeado. Já em outra, ela surgiu com um sorriso largo ao lado de amigos.