Bruna Griphao
Bruna Griphao

Bruna Gruphao aproveitou o dia ensolarado para renovar o brinzeado. A atriz fez questão de compartilhar um registro do momento com os seguidores. Na imagem, ela aperece com um sorriso tímido enquanto poda para a foto de biquíni branco.

O registro foi puplicado em um álbum de fotos com outros momentos dela durante o mês.

Nos comentários, os fãs deixaram mensagens carinhosas. "A mais linda do mundo", concluiu um deles. "Que linda❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", publicou uma outra. "Perfeita demais 😍", postou uma terceira.







