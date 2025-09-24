Reprodução/Instagram/@rubenscrispimjr Rubens Crispim Jr entre as vítimas do acidente aéreo

O documentarista Rubens Crispim Jr., de São Paulo, está entre as quatro vítimas da queda de um avião de pequeno porte na noite da última terça-feira (23), em Aquidauna, Mato Grosso do Sul.

Graduado em artes plásticas pela USP e especializado em fotografia, Rubens atuava no cinema audiovisual há mais de uma década. Ele participou do Festival de Cannes em 2009 com o curta O Que Escolhemos, além de ter vencido o reality Projeto 48, do canal TNT, em 2006.

O diretor também produziu grandes séries para o Discovery América Latina, como Operação Condor e Acidente Aéreo. Entre seus trabalhos recentes está o documentário Bixiga 70 NYC, sobre a turnê da banda brasileira nos Estados Unidos.

Nas redes sociais, Rubens tinha muito orgulho de apresentar um trabalho comprometido em valorizar histórias, além de ser um defensor do tradicional bairro do Bixiga, no Centro de São Paulo.

Ao longo de sua trajetória profissional, Rubens Cirspim Jr. colaborou com grandes empresas da área de comunicação, como Discovery Channel, National Geographic, TV Globo e TV Cultura. Também foi responsável pela fotografia dos documentários das exposições da Pinacoteca de São Paulo. O cineasta se definia como um “artesão da imagem”.





Queda do Avião

Quatro pessoas faleceram após o acidente, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Entre as vítimas estão o cineasta brasileiro Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, o documentarista Rubens Crispim Jr., o arquiteto chinês Kongijan Yu e o piloto Marcelo Pereira de Barros.

Equipes da Dracco (Diretoria de Repressão À Corrupção e ao Crime Organizado) estão a caminho do local, situado na região da Fazenda Barra Mansa, para a retirada dos corpos.

As causas da queda do avião, que ainda são desconhecidas, estão sendo investigadas pelas autoridades.