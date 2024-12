Tiago Ghidotti Wesley Safadão reúne 30 mil pessoas em primeira edição do “Arrocha Safadão”

Na noite de ontem, São Paulo foi palco de uma grande celebração do arrocha, um dos estilos musicais mais populares do Brasil. O evento, que aconteceu no estacionamento da Neo Química Arena , reuniu 30 mil pessoas e trouxe para o palco artistas de destaque e nomes em ascensão do gênero, proporcionando aos fãs uma noite de muita energia e emoção.

Em sua primeira edição, o Arrocha Safadão contou com shows de Rafinha O Bom de Verdade, Kaelzinho Ferraz, Deivinho Novaes, Heitor Costa, Natanzinho Lima, Raphaela Santos , artistas que vêm conquistando cada vez mais espaço nas plataformas de streaming, e fechando com chave de ouro, o anfitrião da festa, Wesley Safadão.

Grande estrela da noite, Safadão entregou tudo e animou o público com sucessos cantados em arrocha, como Reinventar, do cantor Belo, Borboletas, de Victor e Léo , A dor desse amor, dos irmãos KLB , e muito mais. O evento foi marcado por momentos de pura diversão e interação, com a plateia cantando em coro e celebrando a energia do arrocha.

“Eu gosto de desafios, ouvi de muita gente que eu era louco, que o Arrocha Safadão não ia dar certo. E deu! Também tive muitas pessoas acreditando, são a essas pessoas e aos meus fãs que eu devo gratidão. Agora bora que temos Fortaleza e Salvador ainda para fazer história.” – declara Safadão

Para deixar a noite ainda mais especial, Wesley Safadão anunciou que o show de São Paulo vai virar um audiovisual, que será lançado em breve nas plataformas de streaming.

Arrocha Safadão segue para mais duas edições em Fortaleza (25/01) e Salvador (08/02), respectivamente, que prometem reforçar o sucesso do projeto.

Fotos: Heloísa Garcia | Access Mídia

O post Wesley Safadão reúne 30 mil pessoas em primeira edição do “Arrocha Safadão” apareceu primeiro em EGOBrazil .