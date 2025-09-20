Reprodução/Instagram/@joaosilva De cadeira de rodas, Faustão leva filha ao altar

Um momento de forte emoção marcou a tarde deste sábado (20), em São Paulo. Lara Silva, de 26 anos, se casou com o empresário Julinho Casares em uma celebração restrita a familiares e amigos próximos. O ponto alto da cerimônia foi a entrada da noiva ao lado do pai, o apresentador Fausto Silva, que mesmo enfrentando problemas de saúde, fez questão de acompanhar a filha até o altar.





Faustão chegou em uma cadeira de rodas e foi conduzido pelo filho caçula, Rodrigo Silva, enquanto segurava a mão da primogênita. A cena sensibilizou os convidados presentes e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, onde o vídeo do momento foi compartilhado por familiares.

Casamento em clima familiar

De acordo com Lara, a ideia sempre foi manter uma celebração simples e acolhedora. A festa aconteceu na casa da família, em São Paulo, com cerca de 40 convidados entre pais, irmãos, tios, avós e amigos mais próximos.

O vestido escolhido por Lara seguiu a proposta delicada do evento: um modelo elegante e romântico, que destacou a atmosfera intimista da ocasião.

Saúde de Faustão

A presença de Faustão na cerimônia foi especialmente simbólica diante do histórico de saúde recente do apresentador. Entre maio e agosto deste ano, ele ficou internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, para tratar uma infecção bacteriana aguda com sepse. Nesse período, passou por transplantes de rim e de fígado. Em 2023, já havia enfrentado um transplante de coração.

Desde então, Faustão mantém-se afastado da televisão e tem feito raras aparições públicas. Para Lara, tê-lo presente neste momento representou a realização de um sonho.