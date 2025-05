Reprodução Instagram - 13.5.2025 Clara Maia e André Coelho com João e José

Os influenciadores Clara Maia e André Coelho usaram as redes sociais na última segunda-feira (12) para anunciar aos fãs que estavam esperando gêmeos, o que surpreendeu os internautas. Isso porque esta é a segunda vez que o casal engravida de dois bebês ao mesmo tempo.

Por meio de uma publicação compartilhada no Instagram, eles relataram que não passaram por nenhum tipo de tratamento para esta gestação, ao contrário do que ocorreu na primeira. Os ex-participantes do reality de casais da Record ainda disseram que seriam gêmeos idênticos, porque são univitelinos.





"Estamos grávidos e de gêmeos. Dessa vez a gestação foi natural! Os novos gêmeos são univitelinos, ou seja, gêmeos idênticos! O embrião se dividiu", começaram, através da postagem na web.

"Sempre falei que seria mãe de gêmeos e gêmeos, se pudesse escolher, mas não achei que Deus seria tão fiel aos meus sonhos… os planos Dele são perfeitos sempre", concluiu Clara.

André e Clara se tornaram figurinhas carimbadas em realities shows. Em 2016, eles estiveram no elenco do "De Férias com o Ex Brasil", exibido na MTV. Quatro anos depois, em 2020, voltaram a ser confinados em um programa de convivência: o "Power Couple", da Record TV. Em abril de 2024, tiveram os gêmeos José e João.