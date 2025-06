Reprodução Nadja Haddad chora ao relatar morte de filho

A apresentadora Nadja Haddad chorou ao relembrar a morte do filho Antônio, durante entrevista ao podcast Voz das Mães , exibida nesta semana. O bebê nasceu prematuro, com 24 semanas, ao lado do irmão gêmeo José, mas não resistiu. O relato emocionado aconteceu um ano após a perda, registrada em maio de 2024.

No segundo episódio do programa, a apresentadora compartilhou detalhes do momento mais difícil da maternidade.

“ O Antônio partiu no meu colo. Eu não sei dar nome para o que eu senti. Eu não sei dar nome. Mas eu garanto que é a dor mais dilacerante que alguém pode sentir ”, disse, em lágrimas.

Nadja revelou o impacto ao visitar o corpo do filho, dias após o parto.

“ Eu pensei: ‘meu Deus, eu sonhava em ver meu filho no berçário, e eu estou indo ver meu filho no necrotério’. E eu lembro tanto daquela sala escrito ‘necrotério’ ”, relatou. A cena, segundo ela, ficou marcada para sempre.

A apresentadora também falou sobre o Dia das Mães em 2024, que coincidiu com a morte do bebê.

“ Esse ano o Dia das Mães cai exatamente no dia em que o meu bebê foi embora. Para mim, tem sido o tempo inteiro uma luta, sabe? Um desafio muito grande. E que é só Deus mesmo para poder sustentar, acolher e dar força ”, afirmou.

José recebeu alta seis meses após nascimento

O anúncio da morte foi feito em 12 de maio de 2024, por meio de uma publicação nas redes sociais.

“ Deus recolheu nosso Antônio, meu filho virou um anjinho. Parte de mim morreu. Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido, pelo nosso José ”, escreveu na época.

O parto dos gêmeos aconteceu no dia 28 de abril, quando Nadja estava com 24 semanas de gestação. Internada há um mês na maternidade Pro Matre, em São Paulo, ela revelou nas redes sociais: “ Não foi como sonhávamos, mas foi a vontade de Deus ”.

O segundo filho, José, permaneceu internado por cerca de seis meses. A alta hospitalar aconteceu em novembro de 2024. “ José indo para casa! Glória a Deus! ”, escreveu Nadja, ao publicar um vídeo com a equipe médica se despedindo do bebê.

No mesmo dia, a apresentadora apareceu emocionada ao se arrumar para buscar o filho. “ Estou aqui me arrumando para o dia mais feliz da minha vida. E eu quero estar linda ”, declarou. “ Deus honrou sua promessa na nossa vida. Cumpriu, completou a obra ”, disse, em tom de celebração.