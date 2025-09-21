Motorista que colidiu com JP Mantovani testou negativo

O modelo e apresentador João Paulo Mantovani, conhecido como JP, morreu na madrugada deste domingo (21), aos 46 anos, após um acidente de moto na Marginal Pinheiros, em São Paulo.
Segundo o boletim de ocorrência, a colisão ocorreu por volta da 1h, na Avenida das Nações Unidas, na altura do Itaim Bibi, zona oeste da capital. A motocicleta pilotada por Mantovani bateu na traseira de um caminhão de limpeza urbana. O resgate chegou a ser acionado, mas o óbito foi constatado no local.
Circunstâncias do acidente
De acordo com o motorista do caminhão, ouvido pela polícia, o veículo estava parado com sinalização luminosa acionada para manutenção do equipamento de sucção. Ele afirmou que, ao ouvir um forte impacto, percebeu que um motociclista havia colidido contra a traseira do veículo.
O condutor do caminhão realizou o teste do bafômetro, cujo resultado foi negativo para ingestão de álcool. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14º Distrito Policial (Pinheiros), que solicitou perícia.
"Um homem de 46 anos morreu em um acidente de trânsito, ocorrido na madrugada deste domingo (21), na Avenida das Nações Unidas, no Itaim Bibi, zona oeste da capital. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência. No local, foi constatado que a vítima fatal estava em uma motocicleta, quando colidiu com um caminhão de limpeza, que realizava serviços na via. O resgate foi acionado e o óbito constatado no local. O motorista do caminhão realizou o teste do bafômetro, que resultou negativo. O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 14° DP (Pinheiros), que requisitou perícia", diz na íntegra a nota de esclarecimento da SSP.
Quem era JP Mantovani
Natural de São Paulo, João Paulo Mantovani ganhou projeção nacional em 2015, quando integrou o elenco da 8ª temporada do reality "A Fazenda", da Record. Mais tarde, voltou à TV no "Power Couple Brasil 5" (2021) e, neste ano, participou do programa "Game dos 100".
JP era casado com a cantora Li Martins, ex-integrante do grupo Rouge. O casal se conheceu no confinamento de "A Fazenda" e juntos tiveram uma filha, hoje com sete anos. Em junho deste ano, o casal oficializou a união em uma cerimônia íntima.
Nas redes sociais, o apresentador costumava compartilhar sua rotina em família, o amor pelas motocicletas e os avanços na reforma da casa onde vivia com a esposa e a filha. Poucas horas antes do acidente, ele havia publicado registros de um encontro de motoqueiros na zona oeste da cidade.
Repercussão
A notícia da morte de JP gerou comoção entre fãs e amigos. Nas redes, Li Martins fez um desabafo emocionado pedindo respeito e silêncio para atravessar o luto. Celebridades como Adriane Galisteu, Dani Calabresa, Carmo Dalla Vecchia e Larissa Manoela também prestaram homenagens públicas.
Ainda não há informações sobre o velório e o enterro do apresentador.