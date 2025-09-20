Reprodução/Twitter Gaby Spanic

Gaby Spanic promoveu um momento nostalgia em A Fazenda. Os peões curtiam uma festa na madrugada neste sábado, quando a produção do reality resolveu tocar a música Pandora, tema da novela "A Usurpadora", protagonizada pela atriz venezuelana.

Os participantes logo reagiram e a peoa tomou o centro da pista de dança engatando a canção. Ela se empolgou ao cantar e foi ovacionada pelos colegas de confinamento.

O momento causou reação dos fãs da novela. "Sou team Gaby Spanic ❤️", revelou um deles. "Ela sabe que é a maior 😭😭😭😭", postou uma outra. "Me arrepiei", comentou um terceiro.

La Usurpadora, esperando por tu amoooor! Vocês são do time Paola ou Paulina? #FestaAFazenda Acesse https://t.co/TVgQofAAFC para assistir à transmissão 24 horas de #AFazenda com seis sinais exclusivos 🔥 pic.twitter.com/C9mTOh5Pw8— A Fazenda (@afazendarecord) September 20, 2025





Novela mexicana

A Usurpadora" é uma novela mexicana popular da Televisa, protagonizada por Gabriela Spanic no papel das gêmeas Paulina e Paola.

A trama gira em torno de Paulina, uma jovem humilde que é forçada pela vilã Paola, sua irmã gêmea, a assumir sua identidade para que Paola possa viajar e se divertir.

O enredo, repleto de mentiras e vingança, conta com reviravoltas e conquistou um grande público, tornando-se um grande sucesso internacional e uma das novelas mais lembradas e reprisadas.

Curiosidade

O SBT reprisou a novela "A Usurpadora" por oito vezes entre os anos de 1999 e 2025, sendo esta a sua oitava exibição na emissora, o que a torna o folhetim mais reprisado da televisão brasileira, com a reexibição mais recente tendo ocorrido entre março e julho de 2025.

Atualmente é possível assistí-la na Netflix e também pelo Goboplay.