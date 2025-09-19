Reprodução/AFP Tim Burton está oficialmente namorando Monica Bellucci

O cineasta norte-americano Tim Burton e a atriz italiana Monica Bellucci anunciaram nesta sexta-feira (19) o fim de seu relacionamento. A notícia foi confirmada em um comunicado enviado à agência AFP.

“Com muito respeito e profundo carinho um pelo outro, Monica Bellucci e Tim Burton decidiram se separar”, afirmaram as duas estrelas em declaração conjunta.

O diretor de clássicos como Edward Mãos de Tesoura e a atriz de Irreversível se conheceram em outubro de 2022, durante o Festival Lumière, em Lyon, na França, ocasião em que Monica entregou a Tim um prêmio pelo conjunto de sua carreira.

Pouco depois, os dois iniciaram um romance que também se refletiu no campo profissional, com a participação de Tim em Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice (2024), sequência do longa de 1988 dirigido por Tim.

No filme, a atriz interpreta Delores, uma criatura sombria de aparência inspirada em Frankenstein, que busca vingança contra seu ex-marido Beetlejuice, vivido novamente por Michael Keaton.

Tim Burton já havia sido casado com a atriz britânica Helena Bonham Carter, com quem viveu por mais de uma década e teve dois filhos. Monica Bellucci também possui um histórico de união duradoura: esteve casada por 14 anos com o ator francês Vincent Cassel, pai de suas duas filhas.