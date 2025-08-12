Carol Peixinho, grávida de sete meses do primeiro filho com o cantor Thiaguinho, mostrou que a gestação não a afastou da rotina de exercícios.
Nesta terça-feira (12), a influenciadora compartilhou registros de um treino focado em quadríceps, tríceps e peito. " Teve treino”, escreveu, detalhando as séries feitas no dia.
Usando calça azul royal e top branco, Carol apareceu animada enquanto se exercitava ao som de Tão Feliz, música do parceiro.
Mais cedo, a ex-BBB também publicou um vídeo dançando de legging e top, exibindo o barrigão de Bento, nome escolhido para o bebê. O casal está junto desde 2021 e anunciou a gravidez em março deste ano.