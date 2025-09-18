Instagram/Reprodução/@madonna Madonna anuncia novo álbum para 2026

Madonna está pronta para sacudir as pistas mais uma vez. A cantora revelou nesta quinta-feira (18) que lançará em 2026 um novo álbum de dance music, projeto que marca sua volta à Warner Records, gravadora que esteve ao seu lado nos primeiros 25 anos de carreira.

A informação foi antecipada pela Rolling Stone e confirmada pela própria artista em suas redes sociais. No anúncio, Madonna celebrou o reencontro com a sonoridade que ajudou a consolidar sua trajetória.



" Quase 2 décadas depois - E sinto-me em casa com Warner Records! De volta à música, De volta à pista de dança, De volta ao lugar onde tudo começou! COADF-P. 2 🪩 2026".

O projeto é tratado como uma continuação direta de Confessions on a Dancefloor, álbum de 2005 que redefiniu sua presença no pop e rendeu hits como Hung Up.

No fim de 2024, ela já havia confirmado o retorno ao estúdio com Stuart Price, produtor responsável por grande parte do disco original. Em entrevistas recentes, a cantora reforçou que a sequência, apelidada de Confessions 2, estava em andamento.

Foi por meio do selo Sire Records, subsidiária da gravadora, que Madonna lançou álbuns marcantes como Like a Virgin (1985), Like a Prayer (1989) e Ray of Light (1998).

Depois, seguiu com sua própria gravadora, a Maverick, mas a parceria inicial é lembrada como decisiva para sua consagração mundial.