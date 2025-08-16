Madonna dá pistas sobre lançamento de música inéditas em 2025
Foto: Creative Commons
Madonna dá pistas sobre lançamento de música inéditas em 2025

Considerada mundialmente como a Rainha do PopMadonna  celebra seus 67 anos neste sábado (16). Cantora, compositora, produtora musical, atriz, escritora, dançarina e empresária, ela exerce um impacto que vai além da música, influenciando moda, comportamento e tendências culturais ao longo de mais de quatro décadas. 

Para celebrar a carreira e vida da artista, a Deezer selecionou as 10 músicas mais ouvidas pelos fãs: 

Like a Prayer


La Isla Bonita


Popular (The Idol Vol. 1 Music from the HBO Original Series)


Hung Up


4 Minutes (feat. Justin Timberlake and Timbaland)


Live to Tell


Vogue


Like a Virgin


Frozen


Faz Gostoso 


Entre as cidades brasileiras que mais ouvem Madonna na Deezer estão  São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife. Já em relação à faixa etária dos ouvintes, a maioria está entre 36 e 45 anos (33,11%), seguida por 26 a 35 anos (29,91%), 46 a 55 anos (18,58%), 18 a 25 anos (10,83%), acima de 55 anos (7,18%) e abaixo de 18 anos (0,40%).

    Link deste artigo: https://gente.ig.com.br/cultura/2025-08-16/madonna-faz-67-anos--10-hits-mais-ouvidos-pelos-fas-brasileiros.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!