Considerada mundialmente como a Rainha do Pop, Madonna celebra seus 67 anos neste sábado (16). Cantora, compositora, produtora musical, atriz, escritora, dançarina e empresária, ela exerce um impacto que vai além da música, influenciando moda, comportamento e tendências culturais ao longo de mais de quatro décadas.
Para celebrar a carreira e vida da artista, a Deezer selecionou as 10 músicas mais ouvidas pelos fãs:
Like a Prayer
La Isla Bonita
Popular (The Idol Vol. 1 Music from the HBO Original Series)
Hung Up
4 Minutes (feat. Justin Timberlake and Timbaland)
Live to Tell
Vogue
Like a Virgin
Frozen
Faz Gostoso
Entre as cidades brasileiras que mais ouvem Madonna na Deezer estão São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife. Já em relação à faixa etária dos ouvintes, a maioria está entre 36 e 45 anos (33,11%), seguida por 26 a 35 anos (29,91%), 46 a 55 anos (18,58%), 18 a 25 anos (10,83%), acima de 55 anos (7,18%) e abaixo de 18 anos (0,40%).