Instagram/Reprodução Robert De Niro surpreende Owen Cooper com bilhete após Emmy

A cerimônia do Emmy 2025 reservou um momento emocionante para Owen Cooper. O jovem ator de 15 anos, protagonista da série britânica Adolescência, recebeu pessoalmente um bilhete de Robert De Niro, de 82 anos, logo após conquistar o prêmio de Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Série Antológica ou Filme Televisivo.

De acordo com o The Times, a mensagem dizia: “Boa sorte no futuro. Mantenha-se humilde”.

O gesto reforça comparações feitas por Stephen Graham, criador da série e colega de elenco, que chegou a chamar Owen Cooper de “o próximo Robert De Niro” após assisti-lo nos testes da produção.

Na minissérie de quatro episódios, Owen interpreta Jamie Miller, um adolescente acusado de assassinar uma colega de classe. Gravada em plano-sequência, a série chamou atenção internacional pelo drama intenso e pela complexidade técnica de suas cenas sem cortes.

Com a vitória, Owen se torna o ator mais jovem da história a receber um Emmy em categorias de atuação, superando nomes como Javier Bardem, Bill Camp, Peter Sarsgaard, Rob Delaney e Ashley Walter.