A atriz Cristin Milioti, vencedora do Emmy 2025 de Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Filme para TV, levou um tombo ao chegar em uma festa pós-premiação e deixou a estatueta cair no chão. O episódio aconteceu no domingo (14), em Los Angeles, logo após a cerimônia que consagrou o trabalho da artista em O Pinguim , série estrelada ao lado de Colin Farrell.
Nas imagens, a atriz aparece sorridente, mas acaba perdendo o equilíbrio antes de entrar na comemoração organizada pela HBO.
Milioti havia trocado o vestido vermelho usado no palco do Peacock Theater por um visual mais descontraído: jaqueta de couro preta e cabelo preso. Do lado de fora do evento, cumprimentava convidados quando tropeçou e caiu de frente, derrubando junto a estatueta dourada.
Reação após o tombo
Um rapaz que estava na entrada ajudou Cristin a se levantar e também recolheu o troféu. Ao ver o Emmy no chão, a atriz reagiu com surpresa. " Meu Deus ", disse. Mantendo o bom humor, ela se recompôs rapidamente e agradeceu a ajuda. " Obrigada ".
A queda não passou despercebida pelos convidados que aguardavam a entrada, mas foi encarada com naturalidade pela artista.
Apesar do susto, Cristin Milioti seguiu na festa e aproveitou a comemoração ao lado de outros vencedores da 76ª edição do Emmy. O incidente não causou ferimentos, e a estatueta permaneceu intacta após o tombo.