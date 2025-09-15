HBO Max Cristin Milioti na série "Pinguim", da HBO Max

A atriz Cristin Milioti, vencedora do Emmy 2025 de Melhor Atriz em Minissérie, Antologia ou Filme para TV, levou um tombo ao chegar em uma festa pós-premiação e deixou a estatueta cair no chão. O episódio aconteceu no domingo (14), em Los Angeles, logo após a cerimônia que consagrou o trabalho da artista em O Pinguim , série estrelada ao lado de Colin Farrell.

Cristin Milioti had an award-worthy recovery after falling and sending her Emmy statue flying! 😭🏆 pic.twitter.com/KR7ixrIVIl — Entertainment Tonight (@etnow) September 15, 2025





Nas imagens, a atriz aparece sorridente, mas acaba perdendo o equilíbrio antes de entrar na comemoração organizada pela HBO.

Milioti havia trocado o vestido vermelho usado no palco do Peacock Theater por um visual mais descontraído: jaqueta de couro preta e cabelo preso. Do lado de fora do evento, cumprimentava convidados quando tropeçou e caiu de frente, derrubando junto a estatueta dourada.

Reação após o tombo

Um rapaz que estava na entrada ajudou Cristin a se levantar e também recolheu o troféu. Ao ver o Emmy no chão, a atriz reagiu com surpresa. " Meu Deus ", disse. Mantendo o bom humor, ela se recompôs rapidamente e agradeceu a ajuda. " Obrigada ".

A queda não passou despercebida pelos convidados que aguardavam a entrada, mas foi encarada com naturalidade pela artista.

Apesar do susto, Cristin Milioti seguiu na festa e aproveitou a comemoração ao lado de outros vencedores da 76ª edição do Emmy. O incidente não causou ferimentos, e a estatueta permaneceu intacta após o tombo.