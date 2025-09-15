Uma das figuras aguardadas no Emmy, maior premiação destinada aos programas e profissionais da televisão, não apareceu na cerimônia, que ocorreu neste domingo (14), no Peacock Theatre, em Los Angeles. Trata-se de Sofia Vergara, de 53 anos.
Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 35 milhões de seguidores, a atriz surgiu com um dos olhos inchado e com aspecto avermelhado, preocupando a base de fãs que a acompanha na web.
Depois dos vários questionamentos que recebeu, a intérprete tranquilizou os admiradores. Segundo ela, não foi nada grave, apenas uma alergia, que se agravou quando ela estava se dirigindo ao carro para comparecer à cerimônia.
"Não cheguei aos Emmys, mas cheguei às Urgências. Desculpem, tive de cancelar! A alergia mais louca aos olhos logo antes de entrar no carro", escreveu como legenda da postagem feita na rede social de Mark Zuckerberg.
Nas imagens divulgadas, a atriz aparece sendo socorrida em uma unidade de saúde, deitada enquanto recebe os primeiros cuidados, e mais tarde tentando aliviar o inchaço no olho com água corrente.
Até o momento, ela não explicou o que teria causado a reação alérgica — não se sabe se foi provocada por algum produto de beleza ou por algo que comeu. De modo geral, cosméticos ou alimentos costumam ser as causas mais recorrentes.
Repercussão
Em plataformas de interação virtual, como Instagram, TikTok, Facebook e X, antigo Twitter, os fãs da atriz de "Modern Family" e "Griselda" mandaram mensagens de apoio, destacando a falta que ela fez no evento, além de desejarem melhoras para o quadro.
"Espero que fique bem logo", disse uma internauta. "Não acredito que você não foi, fiquei te procurando em todos os canais", comentou uma segunda. "Logo, logo, você estará completamente curada e 100% outra vez", finalizou ainda uma terceira seguidora.