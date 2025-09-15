Reprodução/ Instagram @sofiavergara Sofia Vergara com olho inchado

Uma das figuras aguardadas no Emmy, maior premiação destinada aos programas e profissionais da televisão, não apareceu na cerimônia, que ocorreu neste domingo (14), no Peacock Theatre, em Los Angeles. Trata-se de Sofia Vergara, de 53 anos.

Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 35 milhões de seguidores, a atriz surgiu com um dos olhos inchado e com aspecto avermelhado, preocupando a base de fãs que a acompanha na web.





Depois dos vários questionamentos que recebeu, a intérprete tranquilizou os admiradores. Segundo ela, não foi nada grave, apenas uma alergia, que se agravou quando ela estava se dirigindo ao carro para comparecer à cerimônia.

"Não cheguei aos Emmys, mas cheguei às Urgências. Desculpem, tive de cancelar! A alergia mais louca aos olhos logo antes de entrar no carro", escreveu como legenda da postagem feita na rede social de Mark Zuckerberg.

Nas imagens divulgadas, a atriz aparece sendo socorrida em uma unidade de saúde, deitada enquanto recebe os primeiros cuidados, e mais tarde tentando aliviar o inchaço no olho com água corrente.

Até o momento, ela não explicou o que teria causado a reação alérgica — não se sabe se foi provocada por algum produto de beleza ou por algo que comeu. De modo geral, cosméticos ou alimentos costumam ser as causas mais recorrentes.

Repercussão

Divulgação/Netflix Sofía Vergara interpreta Griselda na minissérie fenômeno da Netflix





Em plataformas de interação virtual, como Instagram, TikTok, Facebook e X, antigo Twitter, os fãs da atriz de "Modern Family" e "Griselda" mandaram mensagens de apoio, destacando a falta que ela fez no evento, além de desejarem melhoras para o quadro.

"Espero que fique bem logo", disse uma internauta. "Não acredito que você não foi, fiquei te procurando em todos os canais", comentou uma segunda. "Logo, logo, você estará completamente curada e 100% outra vez", finalizou ainda uma terceira seguidora.