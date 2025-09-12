Instagram Virginia Fonseca exibe abdômen e pernas após treino e banho de sol

Virginia Fonseca exibiu o resultado da rotina de treinos nesta sexta-feira (12) em Goiânia. A influenciadora mostrou pernas e abdômen definidos após exercícios pela manhã e aproveitou o dia para renovar o bronzeado em um banho de sol de 20 minutos.

de Pedro Gabriel Design de Pedro Gabriel

As imagens foram publicadas nas redes sociais e mostram a empresária relaxando ao som de Ludmilla. Virginia apareceu cantando o trecho da música Maliciosa: " Toda maliciosa, gostosa, praiana, selvagem, malandra. Vem ser meu Carnaval do Recife, o enredo da minha escola de samba ."

O dia começou por volta das 10h30 com um treino intenso. Apesar da dedicação, a influenciadora admitiu que não estava tão disposta. " Tô com uma preguiça surreal hoje, socorro! ", disse entre risos.

Ela também revelou qual exercício mais gosta de fazer. " Amo esse ", afirmou ao comentar sobre o agachamento sumo, que costuma incluir em seus treinos.

Virginia, que é mãe de três filhos, explicou nas gravações que o corpo tonificado é fruto da disciplina com a prática de atividade física. A influenciadora já compartilhou diversas vezes a rotina de treinos com os seguidores.

No vídeo, ela explica a importância de manter o equilíbrio entre exercícios e momentos de lazer, como o banho de sol.