Pedro Barcellos/Divulgação Capa do single "Sacode" de Vitão

Após um período de pausa e silêncio, Vitão está de volta e com tudo. O cantor lança na última quinta-feira (7) o single “Sacode”, faixa que marca não apenas um novo lançamento, mas uma nova fase em sua carreira.

Mais maduro, mais próximo de suas raízes e com um olhar voltado ao amor, ele entrega uma sonoridade envolvente, que mistura brasilidade e batidas contemporâneas.

Em entrevista ao iG Gente, o cantor abriu o coração sobre o processo criativo da canção, os aprendizados durante o período de pausa e revelou que, ainda este ano, volta oficialmente à estrada com nova turnê.

"Sinto que marca muito o encontro com a minha essência musical, com o que o público está habituado a ouvir de mim, com o que o público gosta de ouvir de mim", afirmou Vitão.

“Tem essa mistura de Brasil com a música norte-americana, com hip hop, com rap."

Longe de ser apenas mais uma música, Sacode nasce de um momento de redescoberta e amadurecimento. A ideia começou de forma despretensiosa em casa, mas ganhou forma ao lado de parceiros como Bruno Biueni e Donatto, com produção afiada e melodia que mistura beats modernos com elementos orgânicos, como o violão.

"Poder colaborar com grandes criadores faz muito bem. Já teve outros momentos em que ter pessoas por perto foi essencial... Com o time certo, compor em grupo faz muito sentido. Às vezes você com mais um ou dois já é suficiente pra chegar num lugar onde talvez sozinho a gente não chegaria", contou.

Marcos Hermes/Divulgação Vitão

O lançamento também simboliza um retorno às origens. Vitão reencontra a leveza e o romantismo que tocaram o coração de seus primeiros fãs, em composições que falam de amor com simplicidade e verdade.

"Podem esperar música de amor, que é o que eu sinto que é a minha especialidade. Esse novo álbum tem assuntos que as pessoas podem se identificar, sentir. Sinto que ele é mais abrangente, mais popular, mais fácil de digerir", explicou.

A importância da pausa

O novo momento na carreira de Vitão não seria possível sem a pausa que ele fez. Distante dos lançamentos e da estrada por um tempo, o cantor usou esse intervalo para se reconectar consigo mesmo, cuidar da saúde mental e mergulhar em novas criações.

"Foi essencial. Um mergulho comigo mesmo. De me entender como ser humano, de cuidar da cabeça, da família, de estar mais perto de mim. Quando a gente está na estrada, na mídia, a gente às vezes se distancia da gente mesmo", revelou.

Pedro Barcellos/Divulgação Novo momento na carreira de Vitão não seria possível sem a pausa que ele fez

O tempo fora dos palcos também serviu para aprimorar sua atuação como compositor e produtor. Nesse processo, ele passou a circular com artistas da nova geração, trocando experiências e absorvendo visões frescas do cenário musical atual.

"Esse tempo me lapidou muito. Foi o momento em que mais estou criando. Estou mais presente no estúdio, mais disposto. Para trazer esse novo Vitão com um gostinho da essência que o público já conhece."

Mesmo longe dos holofotes e tirando um tempo para se reeconectar com si mesmo, Vitão percebeu que seu público permaneceu fiel. As redes sociais, especialmente o TikTok, ajudaram a manter viva a conexão com os fãs.

"Vejo muitos comentários tipo: ‘Volta, Vitão!’ Me querendo presente de novo. E percebo que o espaço que cada artista constrói é único. Ninguém ocupa o lugar de ninguém. Mesmo que alguém fique anos parado, se a obra foi verdadeira, sólida, o público permanece", disse.

Marcos Hermes/Divulgação Vitão também confirmou que volta aos palcos ainda em 2025





Nova fase

Para a alegria dos fãs, Vitão também confirmou que volta aos palcos ainda em 2025. A nova turnê, que já está em preparação, promete reunir os lançamentos mais recentes e os grandes sucessos que marcaram sua carreira.

"Tô sentindo muita saudade da estrada. Por mais que seja desgastante, ao mesmo tempo é muito gratificante. O show é o termômetro, é a resposta do público pra gente. Já estamos trabalhando nesse novo show, para que ele venha com firmeza", afirmou, empolgado.

Para finalizar, Vitão deixa claro que Sacode e seu novo trabalho têm um propósito essencial: lembrar que o amor, em sua pluralidad, segue sendo a maior potência da música.

"Quero passar a mensagem de que a música de amor é imortal. Falar sobre amor é importante em um mundo em que as pessoas ainda insistem em guerrear, até nas músicas. Minha forma de fazer diferente é pela música, aquecendo os corações", finalizou.

Pedro Barcellos/Divulgação Vitão inicia um novo capítulo de sua trajetória



